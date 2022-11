Remobilisation des troupes à Ziguinchor : Le directeur de l'Anrac signe la grande offensive Sous une forte affluence et une grande mobilisation des militants et responsables venus de tous les quartiers de la commune de Ziguinchor, le directeur général de l'Anrac, Ansou Sané, a présidé au complexe Aubert de Ziguinchor, une Assemblée générale de rentrée politique de son mouvement dénommée Mouvement And Ligueyel Sa Gokh (Mlsg). Tribune

Selon le coordonnateur du mouvement, cette AG se tient dans un double contexte marqué par la proclamation par le chef de l'État, de 2023 comme année sociale. Il s'agit là d'un tournant majeur de la gouvernance du Président de la République, Macky Sall, qui confirme ainsi toute la priorité qu'il accorde à la réduction des inégalités sociales.



Pour accompagner cette vision sociale, le directeur général a engagé le mouvement à déployer une stratégie de communication pour vulgariser les orientations sociales contenues dans le budget 2023. À cet effet, des réunions de vulgarisation des programmes sociaux seront organisés dans les 18 quartiers de Ziguinchor où est présent le mouvement.



Selon toujours Ansou Sané, le président de la République a maintenu et renforcé les filets sociaux dans un contexte où, du fait des effets de la crise ukrainienne, beaucoup de gouvernements ont suspendu ou réduit les subventions au profit de leurs populations. Ces réunions publiques seront aussi mises à contribution pour préparer les militants et responsables du mouvement au processus de vente des cartes initié par le parti.



À ce niveau, les responsables du mouvement ont promis de vendre 5000 cartes comme contribution à la massification du parti à Ziguinchor. Pour terminer, l'assemblée générale a lancé un appel à la redynamisation des structures de la mouvance présidentielle à Ziguinchor pour la reconquête des bases perdues.



Pour cela, la résolution adoptée à l'issue des travaux a demandé aux responsables de mettre un terme à la stratégie de la massification stérile qui consiste à débaucher les militants déjà convaincus en lieu et place des indécis ou des militants de l'opposition. Ce n'est pas une démarche de sincérité vis à vis du Président Macky Sall



