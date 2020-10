Remous au journal Le Soleil : Nouvelle demande d’explications pour Dié Maty Fall Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 20:48 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Sur sa page Facebook, la journaliste Dié Maty Fall a informé avoir, à nouveau reçu une demande d’explication de la part des dirigeants du journal Le Soleil. Elle revient sur les faits.« Hier après-midi, à la demande expresse du Dg du Soleil dans tous ses états, j’ai été convoquée par le Directeur de la […] XALIMANEWS : Sur sa page Facebook, la journaliste Dié Maty Fall a informé avoir, à nouveau reçu une demande d’explication de la part des dirigeants du journal Le Soleil. Elle revient sur les faits.

« Hier après-midi, à la demande expresse du Dg du Soleil dans tous ses états, j’ai été convoquée par le Directeur de la rédaction du Soleil, son capo facho de service, dans le bureau de mon ami et collègue le Directeur de l’Administration générale, qui a été rappelé de chez lui alors qu’il était déjà rentré. Dans son bureau, Amadou Gaye Ndiaye qui n’était pas au courant du motif de la convocation, a demandé au Directeur de la rédaction de motiver cette réunion. Ce dernier a benôitement déclaré « Dié Maty a écrit aujourd’hui sur Facebook et le Dg m’a demandé de l’appeler pour lui donner des explications, s’il y a des choses qu’elle ne comprend pas ou dont elle n’est pas informée ». M’adressant au Directeur de l’Administration générale, j’ai répondu que depuis mon retour au Soleil il y à quatre ans, je ne mange pas à midi parce que le réfectoire était malsain et que je me retenais de la pause pipi parce que les toilettes étaient sales, ce que tous savaient déjà de ma part parce que j’ai créé un groupe privé de communication (comprenant le Directoire plus le Dga et le Dg) pour en informer le nouveau Dg à son arrivée. Donc, le fait que je déplore les conditions de travail malsaines étaient déjà connues de tous et du nouveau décideur.

Ce matin, mon collègue Senior Bachir Sané qui avait été envoyé au casse-pipe à Bignona alors qu’il souffre d’une maladie chronique qui a failli le tuer sans la vigilance de son épouse, qui avait été expulsé clandestinement de son bureau en même temps que les autres Senior, et qui comme moi est ostracisé et maltraité au Soleil, a été convoqué lui aussi pour une séance d’explication sur laquelle je suis tombée à l’improviste croyant me rendre à la réunion de rédaction. Il a été questionné sur qui m’a tuyauté sur les informations le concernant, et papati et patata. Il a dit tout simplement rappelé que nous partagions le même bureau, amis et collègues depuis trente ans au Soleil, donc forcément je sais ce qui se passe. Tout le monde sait que Bachir Sané a failli mourir et qu’il doir subir une opération prochainement, qu’il paie lui-même le nutritionniste qui lui a fait récemment baisser son taux de sucre.

Bref, au final je reçois un nouvelle demande d’explication cet après-midi », a écrit Dié Maty Fall.



Source : https://xalimasn.com/remous-au-journal-le-soleil-n...

