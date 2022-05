Rencontre DGP - Voyagistes privés : Séance de mise à niveau et de partage de la plateforme, inscription Hadj 2022 Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 16:41 | | 0 commentaire(s)| La Délégation générale au Pèlerinage a eu une série d’échanges avec les voyagistes privés. Une occasion saisie par son Délégué général Adjoint, Khadim Sylla et ses collègues, pour leur faire une mise à niveau et un partage sur la plateforme des inscriptions pour le Hadj 2022.



