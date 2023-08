Rencontre Stratégique entre le Directeur Général du Port Autonome de Dakar et les Gardes-Côtes Américains: Un Pas de Géant vers la Sécurité Maritime Sénégalo-Américaine Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2023 à 01:33 | | 0 commentaire(s)|

Une convergence d'intérêts internationaux s'est cristallisée ce mercredi au Port Autonome de Dakar, alors que le Directeur Général éminent, Mountaga Sy, a accueilli avec honneur une délégation de haut rang des Gardes-Côtes Américains. Cette rencontre historique inscrit un jalon marquant dans l'intensification des liens de coopération bilatérale entre le Sénégal et les États-Unis, spécifiquement en matière de préservation et d'assurance de la sécurité en milieu maritime.



Dans un dialogue qui reflète la profondeur de cette collaboration croissante, Mountaga Sy a souligné avec force l'impératif de la sécurité dans le contexte complexe qui prévaut à l'échelle mondiale. S'exprimant avec éloquence, il a mis en lumière les défis mondiaux majeurs qui colorent le paysage maritime contemporain. Cette réunion a fourni une tribune propice pour évoquer les défis urgents et les opportunités de coopération dans ce domaine crucial.



Cette étape capitale dans les relations entre le Sénégal et les États-Unis projette un message fort : les deux nations sont déterminées à consolider leurs efforts pour répondre aux défis complexes de la sécurité en mer. La visite des Gardes-Côtes Américains au Sénégal symbolise une union d'intérêts et de ressources visant à garantir la sûreté maritime dans un environnement international en constante évolution.



Dans ce dialogue bilatéral constructif, Mountaga Sy, en tandem avec les Gardes-Côtes Américains, a jeté les bases d'une collaboration stratégique. Ensemble, ils tracent un chemin qui permettra de relever les défis actuels et futurs qui pèsent sur le secteur maritime mondial, façonnant ainsi un avenir où la sécurité et la coopération règnent en maîtres sur les vagues internationales."

Accueil Envoyer à un ami Partager