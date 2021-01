Rencontre avec la photographe Gaëlle Robert : La capture de moment "Magique"

Elle travaille avec son coeur. Et si elle n’est évidemment pas la seule en France, c’est certainement l’une des plus passionnées et des plus compétentes dans son domaine. En effet, bien plus que de l...

Spécialisée en photographie sportive, et une des seules à capturer le mouvement, Gaëlle Robert nous parle aujourd’hui de sa passion, de son travail, mais aussi de ses rêves et défis qui rendent son art si unique. Interview avec une photographe visionnaire et moderne à l’œil affûté!Source : https://www.podcastjournal.net/Rencontre-avec-la-p...