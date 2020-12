Rencontre de leaders de l’opposition: Barthélémy Diaz annonce la formation d’une grande alliance

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 17:27

Des entrevus successifs des leaders de l’opposition, avec à la fin des photos prises à l’issue de ces rencontres, occupent dernièrement l’espace médiatique. Invité de l’émission Grand Jury de Rfm, le maire de Mermoz-Sacré cœur, Barthélémy Diaz nous met au parfum de ce qui se mijote entre ces politiques.



A en croire le fils de Jean Paul Dias, une grande alliance de l’opposition est sur le point d’être mise en place. «Cette alliance n’est pas une alliance entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. C’est une alliance à laquelle, il y aura bien sûr Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Parce que, ce sont des figures de premier plan sur la scène politique.



Mais dans cette alliance, vous aurez aussi Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall. Vous aurez toutes ces personnes, hommes et femmes du monde syndicalistes et de la société civile. Il faut qu’on essaie de réveiller l’esprit des assises nationales», fait-il savoir.



