Rencontre du Ministre Pape Amadou Ndiaye avec les artisans. Clôture de sa tournée nationale à Thiès. Lancement Distribution fond covid aux artisans

Tournée nationale du Ministre Pape Amadou Ndiaye . Clôture à Thies.

« Ce secteur ne sera que ce que nous en ferons ensemble, je reste ouvert, je lutte pour vous, et notre intérêt commun est que je gagne ! »

Pour clôturer sa tournée nationale de distribution du fonds Covid 19 aux artisans, le Ministre Pape Amadou Ndiaye a choisi de le faire dans son fief, en présence de Monsieur le Gouverneur de Thiès et des responsables du secteur.

C’était aussi l’occasion de lancer « la mise à disposition officielle de l’appui destiné aux artisans des régions de Thiès et de Diourbel. »

Pour appel, s’il s’agit de la première partie de 5 milliards sur les 25 dégagés à cet effet.

Les représentants des artisans ont cependant saisi cette opportunité pour lister leurs doléances : « capacitation des secrétaires généraux des chambres des métiers, budgets autonomes en partant de l’évaluation des besoins entres autres… »

Pour le Ministre Pape Amadou Ndiaye, qui justifie aussi autrement les choix de Thiès et Diourbel pour clôturer sa tournée, la position est clair : « ce secteur ne sera que ce que nous en ferons ensemble, je reste ouvert, je lutte pour vous, et notre intérêt commun est que je gagne ! »

Pape Amadou Ndiaye, veut « la modernisation de l’artisanat en s’appuyant sur le numérique, de la production à l’écoulement des produits, et passer de l’étal au digital pour capter le marché mondial avec ses 4 milliards de clients potentiels. »

Dans son argumentaire pour le choix de ces localités, « la centralité des deux régions , les foyers religieux de Touba et Tivaouane, Thiès hup autoroutier, aéroportuaire et bientôt portuaire, une population jeune et dynamique, en plus d’être les plus peuplées du Sénégal après Dakar. »

Sa vision pour le développement du secteur de l’artisanat a été aussi bien déclinée.

Pape Amadou Ndiaye, veut en effet comme Insa Dièye « la modernisation de l’artisanat » mais en « s’appuyant sur le numérique, de la production à l’écoulement des produits, moderniser les villages artisanaux, passer de l’étal au digital pour capter le marché mondial avec ses 4 milliards de clients potentiels. »

Une vision qui s’inscrit dans celle du Président Macky Sall, chaleureusement remercié, pour avoir fait de l’artisanat un ministère plein, mais aussi monsieur Dame Diop et monsieur le gouverneur de la région de Thiès.

