Rencontre économique: ADS réclame une refondation des relations entre la France et l'Afrique... Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| L'Association des départements du Sénégal a tenu une rencontre économique cet après-midi, avec la coopération européenne de la Métropole de Montpellier, pour échanger sur la Biennale Euro-Africa qui se tiendra du 9 au 15 octobre 2023. Selon le président de l'ADS, Ahmed Youssouph Benjelloun, l'événement s'inscrit dans un contexte particulier. Et, il faut une refondation des relations entre la France et l'Afrique, en particulier avec le Sénégal.



