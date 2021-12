Rencontre entre Mme Amy Sarr Fall, Mme Kristalina Georgieva, M. Serge Ekue et M. Abdoulaye Diop...

Le Gouverneur de la BCEAO, M. Tiemoko Koné, est un grand militant du leadership féminin. En atteste son bilan en faveur de l’inclusion financière des populations rurales, qui repose sur sa ferme conviction que « promouvoir l’accès des femmes aux services bancaires permet de renforcer la croissance économique et favoriser la stabilité financière de nos nations ».



Une vision partagée par Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI: « j’ai eu le plaisir de rencontrer à l’occasion d’un déjeuner que le Gouverneur a organisé en son honneur, en marge de sa visite à Dakar. Merci au Gouverneur de m’avoir conviée à cette prestigieuse rencontre qui a aussi été une occasion d’échanger avec le président de la BOAD, M. Serge Ekue, ainsi que M. Abdoulaye Diop, nouveau Président de la Commission de l’UEMOA, à qui nous souhaitons plein succès dans leurs missions. Mention spéciale à M. Alioune Blondin Bèye, Directeur général de l'Administration et du Patrimoine et Mme Dany Benoist, Conseiller du Gouverneur, pour leur accueil très chaleureux et la réussite de l'organisation de la visite ".

















Amy Sarr Fall