Rencontre entre le Fmi et une délégation du Sénégal : Les deux parties en discussion pour définir un nouveau partenariat

Selon une note d’information, la délégation était composée également de Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Ahmadou Al Aminou Lo, Ministre Secrétaire général du Gouvernement, de Allé Nar Diop, Ministre conseiller économique spécial du Président de la République, et de François Sène, Directeur national de la Bceao pour le Sénégal.



Cette rencontre stratégique, informe la même source, s’inscrit dans le cadre des discussions en cours pour redéfinir un nouveau partenariat entre le Sénégal et le Fmi, fondé sur la transparence, la responsabilité et la mise en œuvre de réformes structurelles ambitieuses.



«Le Sénégal compte maintenir un cadre macroéconomique adéquat, une dette soutenable, et continuer sur la voie de la transparence qu’il a choisie dans l’esprit du Jub Jubal Jubanti. Nous sommes heureux que nos partenaires apprécient cette démarche, notamment le Fmi, et comptent nous y appuyer », a déclaré Abdourahmane Sarr, cité dans la note.



