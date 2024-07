Rencontre historique au village olympique: Le Président Bassirou Diomaye Faye encourage les athlètes sénégalais (Vidéo)

En cette journée mémorable du jeudi 25 juillet 2024, le village olympique a accueilli une visite illustre : celle de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Accompagné par la Ministre des Sports et des membres éminents du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), le Président Faye a rendu un hommage vibrant aux athlètes sénégalais, qui s'apprêtent à briller lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.



Face à ces jeunes femmes et hommes déterminés à défendre les couleurs nationales sur la scène internationale, le Président Faye a exprimé sa profonde admiration et son soutien indéfectible : " Je peux vous garantir qu’avec ce nouveau gouvernement, nous porterons une attention à tous les sportifs en compétition, car tous les sports se valent. Retenez juste une chose : tout le Sénégal est très fier de vous. Vous n’entendrez peut-être pas mes cris d'encouragement, mais je serai comme tous les Sénégalais, un fervent supporter ".



Ce discours résonne comme une promesse solennelle d'engagement total envers le sport sénégalais, marquant ainsi une nouvelle ère de soutien gouvernemental pour tous les athlètes, quelle que soit leur discipline. Les paroles inspirantes du Président Faye reflètent l'unité nationale derrière nos représentants olympiques, prêts à écrire une page d'histoire pour le Sénégal.



À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, cette visite aura sans aucun doute renforcé la détermination et l'engagement des athlètes sénégalais, qui s'apprêtent à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour honorer leur pays sur la scène mondiale.