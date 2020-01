Renégociation du contrat de l’autoroute à péage: L’Etat pressé par le Forum civil

Le Forum civil note une « manifeste de Senac Sa de vouloir fermer toutes possibilités de renégociation du contrat de concession le liant à l’Etat du Sénégal ».



Le Bureau exécutif demande ainsi à l’Etat du Sénégal, « d’être ferme dans sa volonté de renégocier la concession de l’autoroute à péage Dakar-AIBD ».



Mais aussi « de renégocier le contrat dans le sens de défendre les intérêts intrinsèques de l’Etat et du peuple sénégalais et de procéder à un audit technique des travaux de l’autoroute afin d’éclairer les sénégalais sur l’utilisation des 320 milliards et la participation réelle de Eiffage dans le montage financier ».



Par ailleurs, le Forum civil recommande à Senac Sa, « de faire preuve de respect à l’endroit des Sénégalais, de se départir de cette attitude néocoloniale et d’aller à la table de négociations avec l’Etat du Sénégal, pour la restauration effective de l’équilibre contractuel ».