Renforcement de la confiance entre institutions financières et clientèle : un dispositif de médiation financière mis en place

’’ La volonté des autorités de doter le Sénégal d’un environnement des affaires de classe mondiale, a favorisé, entre autres, la mise en place d’un dispositif de médiation financière au sein de l’OQSF depuis 2009, qui participe au renforcement des relations de confiance entre les institutions financières et la clientèle ’’, a-t-il souligné.



D’après l'Aps, il s’exprimait dans le cadre d’un atelier de sensibilisation des magistrats sur les procédures et pratiques des sociétés d’assurance, organisé en partenariat entre le Tribunal de commerce de Dakar et l’OQSF.



La rencontre qui se tient du 29 juin au 1er juillet 2022, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), entre dans le cadre du projet d’appui aux réformes et politiques agricoles, financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), qui accompagne le Tribunal de commerce dans la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL), pour un environnement des affaires attractif.



Il s’agira, pendant trois jours, de renforcer le cadre d’échanges et de concertation entre l’OQSF, le ministère de la Justice et les compagnies d’assurance, sur leurs préoccupations respectives, dans la perspective de mieux faciliter le traitement du contentieux économique et financier, afin de protéger les usagers des services financiers et rassurer les investisseurs.



Au regard des nombreuses mutations et évolutions notées dans le secteur des assurances, il apparaît nécessaire, selon M. Ndao, de mieux sensibiliser les acteurs de la Justice, sur les spécificités, procédures et contraintes du secteur.



’’ La tenue de cette session de sensibilisation traduit encore une fois, la volonté des pouvoirs publics de doter notre pays d’une infrastructure judiciaire favorable à la médiation et, de manière plus large, à l’amélioration du climat des affaires au Sénégal ’’, a indiqué le Secrétaire exécutif de l’OQSF.



Le président du Tribunal de commerce, Malick Lamotte, a remercié l’USAID qui, dans des délais relativement courts, a accepté d’accompagner cette juridiction dans son projet de renforcement des capacités du personnel judiciaire, de la digitalisation des procédures ainsi que du développement et de l’intégration de la médiation et de la conciliation dans le dispositif judiciaire.



’’ Le projet de juridiction à garantir la réduction des délais de traitement des procédures, à améliorer la qualité des décisions de justice et à offrir une justice multicartes plus adaptée aux besoins des acteurs économiques, entre autres conditions, qui visent à protéger les investisseurs et à améliorer le climat des affaires par le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire ’’, a expliqué le magistrat.