Renforcement de la disponibilité de l’Internet au Sénégal : L’accès au câble sous-marin, un des jalons du programme Smart Sénégal posé

« À partir du Cap-Vert, on est branché sur le câble Ellalink qui relie le Brésil au Portugal. Aujourd’hui, le Sénégal est donc l’un des rares pays à disposer de câble, au même titre que les pays développés et les plus grands opérateurs mondiaux et autres géants de l’Internet », nous dit-on.



« C'est avec une immense fierté que j'annonce l'atterrissement du câble sous-marin #SHARE sur notre territoire. Cet événement marque la première étape du processus de sa mise en service, qui renforcera considérablement la disponibilité d’Internet dans notre pays, avec 100Gbits/s extensible jusqu’à 16Tbits/s », s’est réjoui Cheikh Bakhoum, le DG de l’ADIE sur sa page Facebook.