Renforcement de la sécurité au sein de l'UEMOA : Défis et échanges lors de la 6ème réunion du Comité de Haut Niveau Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023 à 02:44 | | 0 commentaire(s)| La capitale sénégalaise, Dakar, a été le lieu de discussions, ce vendredi 24 novembre 2023, lors de la 6ème réunion du Comité de Haut niveau sur le CHANTIER PAIX ET SÉCURITÉ au sein de l'UEMOA. Les membres de la commission se sont réunis pour aborder les menaces persistantes d'attaques terroristes qui pèsent sur la région. La rencontre a été marquée par des échanges approfondis et une réflexion collective sur les stratégies à adopter pour renforcer la sécurité dans cette zone confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Ismaëla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a souligné l'importance de relever deux défis fondamentaux pour contrer cette menace grandissante.



Accueil Envoyer à un ami Partager