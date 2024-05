Renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal: Vers une coopération stratégique Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2024 à 12:25 | | 0 commentaire(s)| Le Président Bassirou Diomaye Faye, accompagné d'une délégation importante, a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire, ce mardi, à l'invitation du Président ivoirien. Cette visite visait à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les deux présidents ont discuté de divers sujets bilatéraux, régionaux et internationaux, notamment la coopération politique, sécuritaire et économique. Des domaines prioritaires été identifiés pour une coopération accrue.





