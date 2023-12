Renforcer la sécurité en ligne : Sensibilisation des femmes aux risques numérique

C'est fantastique de voir des initiatives comme cet atelier du Comité de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants (CLVF), se concentrer sur l'éducation des femmes, concernant les violences basées sur le genre dans l'espace numérique. L'objectif principal semble être de sensibiliser et de former les femmes à l'hygiène numérique, en les informant sur les dangers présents sur Internet. Cette sensibilisation est essentielle pour leur sécurité et leur bien-être en ligne.