Renouvellement d'équipements et entretien de réservoirs : Un manque d’eau annoncé dans certains quartiers à Dakar SEN'EAU informe ses clients que des travaux de renouvellement d'équipements et d'entretien de ses réservoirs, sont prévus ce samedi 9 mars 2024, à partir de 8 heures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2024 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué reçu, cette intervention entraînera des perturbations du service de distribution d'eau potable, allant de la baisse de pression au manque d'eau, dans les localités ci-après: Niary Tally, Bene Tally, Ouagou Niayes, Bopp, Cité Port, Fass, Colobane, Gibraltar, Grand Dakar, Zone A et Zone B.



La distribution reviendra progressivement à la normale, des la fin des travaux prévue le même jour dans la soirée. Cependant, un dispositif de camions citernes sera déployé pour soulager les zones les plus impactées



« SEN'EAU s'excusent pour les désagréments causés par ces travaux, dont l'objectif est d'améliorer la qualité du service », conclut le document.



