Rénovation du Building Administratif : Oumar Faye prend la défense de Bamba Ndiaye SA

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Oumar Faye de Leral Askan wi s'est érigé en défenseur de Bamba Ndiaye, PGD DE Bamba Ndiaye SA et garant des travaux de rénovation du Building administratif Mamadou Dia. "Cet homme, qui a rénové le Bulding administratif, est Sénégalais. On doit l'encourager et non tirer sur lui. Mamadou lamine Dialllo et Cie ne cessent de l'attaquer mais on ne ne l'acceptera plus. Nous allons protéger le secteur privé ainsi que Bamba Ndiaye", peste M.Faye.