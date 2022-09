Rentrée scolaire 2022-2023 à Diourbel : 70 établissements scolaires dépourvus de système d’adduction d’eau

En marge d’un Comité départemental de développement (CDD) axé sur les préparatifs de la rentrée scolaire de l’année académique 2022-2023 dans le département de Diourbel, l’inspecteur de l’Education et de la Formation, Yancoba Massaly, a indiqué que 70 établissements scolaires de l’arrondissement de Ndoulo, dans ledit département, sont dépourvus de système d’adduction d’eau.



« Au moins, 70 établissements scolaires de l’arrondissement de Ndoulo ne disposent pas d’un système d’adduction d’eau potable. A côté de ce problème d’adduction en eau, nous avons reçu d’écoles de l’IEF de Diourbel, des demandes très fortes de construction de blocs sanitaires , a-t-il signalé, en faisant savoir que le besoin en construction de blocs était estimé à une soixantaine d’unités. Je salue l’appui de partenaires dans la satisfaction de ce besoin énorme d’installation de blocs sanitaires », a-t-il ajouté.



Parlant du département de Diourbel de façon générale, Yancoba Massaly a expliqué que la circonscription est confrontée à un gap de près d’une centaine d’enseignants tandis qu’une dizaine d’écoles sont encore occupées par les eaux pluviales, à quelques jours de l’ouverture des classes. « L’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF de Diourbel est confrontée à un gap d’une centaine d’enseignants. Ce gap d’enseignants touche particulièrement le cycle élémentaire et le moyen secondaire », a-t-il précisé, rappelant que l’IEF compte actuellement 1 793 agents et 466 structures scolaires.



A quelques jours de la rentrée scolaire des enseignants et des élèves, l’IEF de Diourbel a également signalé qu’une dizaine d’écoles sont encore occupées par les eaux pluviales. « Nous avons actuellement une dizaine d’écoles encore occupées par les eaux pluviales, plus particulièrement dans la commune de Diourbel », a-t-il expliqué.



« Dans certaines écoles, les toitures des classes ont été emportées du fait de tornades. Pour remettre en état ces structures scolaires, les autorités administratives de Diourbel ont été informées, afin que des mesures soient prises », a-t-il signalé.



Pour un démarrage effectif des cours dès la rentrée, l’IEF compte s’appuyer « sur les autres établissements fonctionnels pour démarrer les cours, tout en accompagnant les écoles en situation difficile ».