Rentrée scolaire 2024-2025 : Le ministre de la formation professionnelle en visite dans plusieurs établissements à Dakar

La rentrée scolaire 2024-2025 a officiellement démarré ce lundi 7 octobre 2024. À cette occasion, le ministre de la Formation professionnelle, Moustapha Njekk SARRÉ , qui est également porte-parole du gouvernement, a effectué une tournée de plusieurs établissements de formation professionnelle et technique à Dakar. Accompagné de ses collaborateurs, ainsi que des représentants de l’administration territoriale et de l’académie de Dakar, il s’est rendu successivement à l'École nationale de formation en économie familiale et sociale (ENFEFS), au Centre d'entrepreneuriat et de développement technique (CEDT G15), et enfin au Centre d'appui à l'initiative féminine (CAIF).



Tout au long de son périple, le ministre a pu constater le démarrage effectif des cours dans ces différentes structures. Ce bon début de l’année scolaire, selon lui, est le fruit de la mobilisation nationale autour de l'initiative de nettoiement des établissements scolaires, lancée par le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce grand élan de solidarité a permis de préparer les établissements pour accueillir les élèves et stagiaires dans de bonnes conditions dès la rentrée.



Dans son discours, Monsieur Sarré a mis l’accent sur l’importance de la formation professionnelle pour le développement du pays. Il a également exhorté l’ensemble de la communauté éducative, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, à poursuivre leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du PROJET, en particulier ceux de l’Axe 3 portant sur le renforcement du capital humain et l'amélioration de la qualité de vie. Le ministre a rappelé que ces efforts doivent se concentrer non seulement sur l'amélioration des infrastructures mais aussi sur la qualité de l'enseignement pour former des jeunes capables de répondre aux besoins du marché du travail et de contribuer au développement du pays.



Ainsi, la rentrée 2024-2025 s’annonce sous de bons auspices, avec un engagement renouvelé des autorités à faire de la formation professionnelle un pilier essentiel pour l’avenir du Sénégal.



LeSoleil_Digital