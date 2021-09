Rentrée universitaire 2021-2022 : Le ministre de la Santé prévoit 200.000 doses pour les étudiants et les enseignants. Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce vendredi que le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a reçu 200.000 doses des mains de l’ambassadeur du Royaume de la Belgique au Sénégal. Face à la presse, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que ces doses seront destinées à l’université et que les mesures pratiques seront mises en place.



«Ces réceptions vont nous permettre d’avoir une stratégie de vaccination ciblée. C’est vrai que l’ensemble des régions du Sénégal ont reçu leurs doses. Mais, dans le contexte actuel, nous allons travailler dans un ciblage plus affiné, parce que dans la perspective de l’ouverture des classes, nous allons effectivement faire en sorte que chaque enseignant qui entre en classe soit vacciné. C’est extrêmement important dans la stratégie. Mais dans la perspective de l’ouverture universitaire, nous ferons de sorte que chaque étudiant soit vacciné», précise le ministre.



L’ambassadeur du Royaume de Belgique au Sénégal, S.E. Hubert Roisin, d’ajouter que « plus de 300 mille Sénégalais sont en attente pour la prise de leur deuxième dose d’Astra Zeneca. En concertation avec l’ensemble des partenaires et le gouvernement du Sénégal, il a été décidé de faire parvenir ces doses de vaccins le plus rapidement possible. C’est pour répondre à un besoin urgent. La Belgique s’est inscrite dans la volonté du Gouvernement Sénégalais de lutter contre la pandémie par le don de vaccin, mais aussi par le don de matériel médical à hauteur de 300 millions de F Cfa ».



« Les 405.600 doses de vaccins offerts au Sénégal sont comptabilisées dans le cadre de l’initiative Covax et font partie d’un lot de 4 millions de vaccins, issus de réserves achetées par la Belgique auprès des producteurs pharmaceutiques et orientés vers des pays tiers via différents mécanismes. Ce don c’est pour permettre au Sénégal d’avancer dans sa stratégie de vaccination qui vise 9 millions de Sénégalais », fait-il savoir.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Rentree-universitaire-20...

Accueil Envoyer à un ami Partager