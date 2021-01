Réponse du berger à la bergère : Moussa Diop se lave à grande eau et sort des chiffres record sous sa gestion Un dépôt à terme qui s’établit à 1, 6 milliards de francs, un déficit annuel ramené de 5 milliards à moins 36 millions, aucun salaire impayé. Moussa Dop, dans sa « réponse du berger à la bergère », s’est non seulement lavé grande eau, mais a aussi sorti des chiffres records enregistrés sous sa gestion.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 14:44 | | 1 commentaire(s)|

Entamant son face-à-face avec la presse pour répondre aux accusations de son successeur à la société de transport Dakar Dek Dikk, par des prières et recommandations pour la pandémie et Diary Sow portée disparue, contrairement à Mimi qui ne prononce plus son nom, Moussa Diop a remercié Macky Sall au passage.



Selon Me Moussa qui exhibait à la fois des documents et les présentait en panel, le dernier rapport de 2019 avait blanchi sa gestion de toute entorse. Mais en plus le 11 juin 2020, la Banque Islamique du Sénégal pour le résumé du compte de DDD avait livré le chiffre de dépôt à terme qui s’établit à 1, 6 milliards de francs.



« Il n’existe dans aucune pays au monde une société de transport public qui réalise des bénéfices. Le transport public est structurellement déficitaire ! C’est pourquoi on parle de compensation. Aucun salaire impayé n’a été noté pendant ses 6 ans de gestion.



En plus, rajoute-il, « de 2012 à 2016, il y avait des déficits de 5 milliards FCFA, mais sous ma magistère, 1 an après on était à moins de 36 millions (le plus petit déficit) »



Selon lui c’est pour salir sa gestion que son successeur a joué sous le mot « cumulé » pour induire les Sénégalais en erreur…



