Report de la Présidentielle 2024 : Les députés du PDS rectifient le département d'Etat américain

La posture affichée par le Département d’Etat sur le report de la Présidentielle, ne plaît pas aux députés PDS, membres du Groupe parlementaire Démocratie-Liberté et changement. A travers un communiqué de presse, ils indiquent que « le communiqué du porte-parole du Département d’Etat américain, repose sur plusieurs erreurs. Suivant la Constitution du Sénégal, toutes les lois sont votées par l’Assemblée nationale, souveraine en sa qualité de dépositaire de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, selon la Constitution (art 3) appartient au peuple sénégalais, qui l’exerce par la voix de ses représentants ».



Mamadou Lamine Thiam et Cie ajoutent que le communiqué du département d’Etat américain, déforme la réalité des faits au sujet de l’intervention de la gendarmerie nationale qui a fait sortir certains députés, lors du vote de la loi. « En effet, les chaînes de télévision ont retransmis en direct l’attitude de quelques députés opposés à la proposition de loi, qui ont tenté de bloquer la procédure de vote par une opposition physique en montant sur le perchoir de l’Assemblée. L’art 53 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, autorise le Président de cette institution à recourir à la force publique pour mettre fin à tout dysfonctionnement et permettre la poursuite des travaux », soulignent les députés du PDS. Qui concluent que « la loi constitutionnelle qui reporte l’élection présidentielle, ne souffre d’aucune illégalité. Elle est parfaitement légitime, contrairement à ce que prétend la déclaration du porte-parole du Département d’Etat américain qui, sans doute, au moment de la rédaction et de la publication de son communiqué, ne disposait pas de toutes les informations ».



LeTémoin