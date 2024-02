Report de la présidentielle : Le Club des investisseurs sénégalais invite les pouvoirs publics à respecter la Constitution

Le Cis, fidèle à sa mission de favoriser les investissements et d’œuvrer au développement économique, exprime sa vive préoccupation et sa très grande inquiétude face aux décisions contraires aux dispositions de la Constitution et porteuses de risques multiples.



Le Cis réexprime son attachement aux principes, règles et valeurs de l’État de droit, à la paix et à la stabilité de notre pays, indispensables aux activités sociales et économiques.



«Le Cis fidèle à ses objectifs et à ses idéaux, exhorte les institutions et pouvoirs publics à respecter et faire respecter toutes les dispositions de notre loi fondamentale pour éviter à notre pays de sombrer dans des lendemains incertains », lance l’organisation patronale.



