Reportage découverte...: Que peut-on savoir de l'URASSO de Keur Madiabel ?

Leral Tv a fait immersion au Centre de décortiquage d'arachides, communément appelé URASSO, installé à Keur Madiabel. Cette unité de production, se situant entre la Commune de Keur Madiabel et Ndiago 1, dans la Commune de Wack Ngouna, fait travailler plus d'un millier de personnes, venues de divers horizons. C’est d’ailleurs un centre implanté dans le Saloum, pour le décortiquage et le traitement de l'arachide.