Reportage du Jour : Le Bissap, un goût de nectar, mais salé avec la hausse du prix

Mardi 5 Avril 2022

En ce mois béni du ramadan, le jus de bissap est l’une des boissons les plus consommées par les jeûneurs. Au marché Gueule-Tapée de Dakar, qui accueille de plus en plus de monde, à en croire les vendeuses, l'augmentation du prix de base du bissap est une réalité et les consommateurs sont obligés de se plier à ces contraintes financières.