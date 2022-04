Reportage du Jour: Viandes de bœuf et de mouton, le poulet, des prix hors de portée Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 07:41 | | 0 commentaire(s)| De jour en jour, le prix de la viande et du poulet augmente à cause de la fermeture des frontières. Le kilo de la viande de boeuf est à 4000 FCfa, celui du mouton est à 6000 FCfa. Une situation que les vendeurs déplorent, tout en mettant en garde les populations. Si l’Etat ne fait rien, la situation risque d'empirer. Et selon ces derniers, ce n'est pas demain la veille que cela va s'arrêter.



Accueil Envoyer à un ami Partager