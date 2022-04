Reportage du Jour : l'habillement plus décent, Jellabah et robes plus prisées que les tenues modernes Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 08:23 | | 0 commentaire(s)| Le mois de ramadan rime toujours avec changement de tenues vestimentaires chez les jeunes, notamment les filles. Si certains pense qu' en cette période, les filles portent des habits décents pour se conformer aux préceptes de l'islam. D'autres pensent le contraire. Néanmoins, les robes, les Jellabah,...sont les habits les plus vendus.





