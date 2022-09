Reportage du jour: Ouest Foire, belles maisons, mais pas de routes ni d'assainissement fiable

Les eaux usées font partie du décor à Ouest Foire dans certains quartiers. Les riverains réclament un bon plan d'assainissement et des routes. Ces derniers affirment qu’ils rencontrent d’énormes difficultés et indexent l’ONAS. Ils interpellent les autorités d'autant la mauvaise odeur ainsi que la poussière soulevée par les routes sablonneuses ne font que rendre malades leurs enfants et les personnes vulnérables.