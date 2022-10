Reportage du jour : Quand l'infidélité divise hommes et femmes Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 22:19 | | 0 commentaire(s)| L'infidélité dans tous ses états ! Selon les certains intervenants, elle peut être causée par l'absence prolongée de l'époux à l'étranger, pendant un an voire même plus. "Ceci n'est pas une raison. Il y a des femmes qui sont restées plus de 15 ans sans voir leurs époux et toujours fidèles", a argumenté une dame. Pour d'autres, le manque d'éducation, l'esprit mercantiliste, entre autres, sont des facteurs et raccourcis pour intégrer le cercle vicieux des infidèles.



