Reportage du jour / Ramadan et sport: malgré l'habitude, la dose est réduite et modérée à cause de.. Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 08:23 | | 0 commentaire(s)| Faire des exercices physiques, tout en jeûnant n'est pas du tout facile. Selon les passionnés du sport trouvés sur la corniche Ouest de Dakar, "l'habitude de faire le sport, même en période de Ramadan n'est pas un handicap". Seulement, le temps d'entraînement est bien réduit et les exercices allégés aussi.





