Reportage du jour: rareté du poisson à cause du vent, dans un contexte de marasme économique

Le manque de poisson se fait de plus en plus sentir ces derniers jours et le marché Castor de Dakar n'est pas épargné par cette situation. En effet, clients et vendeuses sont tous autant préoccupés et si pour certains, cette rareté s'explique par le changement climatique, d'autres en revanche, mettent le tort sur les difficultés que rencontrent les pêcheurs.



