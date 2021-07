Reprise des combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: à qui la faute? Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les tensions ont repris de plus belle entre l’Arménie et Azerbaïdjan avec trois soldats arméniens tués, selon Erevan. En marge de négociations sur la démarcation et la délimitation de leur frontière commune, les deux camps se renvoient la responsabilité de ce regain de violence. Regards croisés.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107301...

