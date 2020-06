Reprise des cours: Mme le maire Soham El Wardini invite les élèves au respect des gestes barrières et à éviter la stigmatisation à l'école... Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 16:33 | | 0 commentaire(s)| Au Lycée John Kennedy où elle effectuait une visite en compagnie du gouverneur, de l’adjoint du préfet, du ministre Oumar Guèye, etc. Mme Soham El wardini a invité les élèves au respect des gestes-barrières et les appelle à éviter la stigmatisation au sein de l’école. Le maire de Dakar a annoncé que tout est prêt pour que les élèves puissent retourner en classe, et dit être rassurée.



Accueil Envoyer à un ami Partager