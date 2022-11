Reprise des vols charters en provenance de l’ Allemagne : Une bouffée d'air pour le secteur touristique Le secteur touristique sénégalais poursuit sa convalescence, depuis l'accalmie survenue sur la pandémie de la Covid-19. Les touristes marquent, de plus en plus, sur leurs agendas la destination Sénégal, comme vient de le corroborer le vol charter en provenance d'Allemagne. EnQuetepluq

"Pour la destination Sénégal, les demandes sont de plus en plus conséquentes. Ces charters touristiques viennent confirmer le retour en force, voire la bonne santé du secteur. Concrètement, pour le mois d'octobre, nous avons enregistré plus de deux millions de passagers et nous projetons d'atteindre les trois millions, en 2023", a déclaré le directeur général de Limak AIBD Summa (Las) hier, sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne.



Embouchant la même trompette, le DG de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a tenu surtout à comparer les chiffres d'avant l'arrivée du coronavirus.



''Cette année, nous allons retrouver les chiffres de 2019, c'est-à-dire avant la Covid-19, c'est un signe positif pour le secteur du tourisme sénégalais dans son ensemble. Sous un autre angle, la destination Sénégal s'agrandit. Si on prend le cas de l'Allemagne, dix ans arrière, nous n’avions pas eu de vol touristique direct. La grande première de ce charter témoigne de la santé recouvrée d'un tourisme qui a battu de l'ail durant la pandémie, dans un contexte mondial difficile pour tous les Etats", a soutenu Papa Mahawa Diouf.



Ainsi, malgré les difficultés rencontrées, le DG prédit des lendemains bien meilleurs pour le tourisme.



"Ce vol inaugural signifie aussi que le Sénégal reste une destination prisée sur bien des plans. Sur le domaine de la sécurité, de l'offre de services, de l'accueil, nous avons vraiment de quoi charmer tous les touristes du monde. Il faut donc, coûte que coûte, conserver cet acquis et le renforcer par l'amélioration, notamment, des infrastructures hôtelières et des réformes pouvant faciliter les investissements dans ce secteur créateur d'emplois et donc de ressources", se projette-t-il.



Plaidoyer pour un tourisme intra-sénégalais



Dans une autre rubrique, le directeur général de l'ASPT a aussi annoncé un "allègement des restrictions sanitaires". Toutefois, selon toujours Papa Mahawa Diouf, des tests sont effectués "gratuitement au niveau de l'aéroport".



Finalement, ce vol inaugural aura permis au patron de l'ASPT de faire le plaidoyer du tourisme intra-sénégalais. S'il y a une leçon tirée de la Covid-19, c'est que le tourisme local constitue un levier considérable pour booster le secteur. C'est ainsi qu'avec le programme ‘’Tammu Sénégal’’, beaucoup de Sénégalais ont pris d'assaut nos réceptacles touristiques. Cela nous aura permis de combler un peu le gap durant cette période dite creuse", magnifie-t-il ce "patriotisme touristique".



"Cependant, poursuit M. Diouf, il est possible encore de mieux faire pour que les Sénégalais s'approprient davantage leur secteur touristique. Pour en arriver là, il faut aussi faire preuve d'initiatives de créativité".



