Reprise prochaine du signal de France 24 et de RFI: Babacar Diagne (CNRA) au cœur de la médiation Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juin 2022 à 22:13 | | 0 commentaire(s)| France 24 et la RFI pourront bientôt reprendre le signal au Mali. Des médiations ont étés menées ce mercredi entre le président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA ), Babacar Diagne, la PDG de France Médias Monde et la plateforme des régulateurs de l'UEMOA.



