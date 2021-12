Réseau télécom : 439 milliards FCfa investis depuis 2016 par Sonatel

Selon M. Dramé, Sonatel investit massivement sur tous les territoires et que Sonatel a la même ambition de qualité de service pour tous les sénégalaises et sénégalais, quelle que soit leur zone de vie. «C’est pour cette raison que depuis le renouvellement de la licence en 2016, Sonatel a investi 439 milliards de Fcfa dans son réseau au Sénégal pour offrir à ses clients une expérience incomparable », a révélé le patron de Sonatel.



Il a rappelé qu’en pleine crise Covid-19, pendant que nous assumions résolument notre rôle sociétal, l’entreprise nous avons en parallèle levé 100 milliards Fcfa sur le marché financier, un emprunt obligataire entièrement dévoué à la qualité de service des réseaux au Sénégal. Il a ajouté que lorsque la majorité des Sénégalais s’étaient confinés pour faire face à la première vague de la covid19, des Sonateliens étaient restés eux sur le terrain pour déployer ces investissements et pour maintenir en bonne condition opérationnelle nos réseaux afin d’assurer un écoulement correct des appels et des connexions.



«Grâce à cette mobilisation, à celle de nos partenaires comme Nokia et à l’effort soutenu d’investissement, aujourd’hui 89% de la population nationale est couverte par la 4G, avec une qualité conforme aux standard internationaux. En d’autres termes, 9 sénégalais sur 10 sont couverts par la 4G d’Orange alors que notre cahier de charges nous en exigeait beaucoup moins », a précisé Sékou Dramé.



Aujourd’hui, renseigne-t-il, avec la Sonatel, plus de 270.000 ménages et entreprises peuvent se connecter à la fibre optique et ce, dans une bonne moitié du pays. «Mon ambition, notre ambition est d’accélérer encore les investissements dans ce domaine et atteindre plus d’un demi-million de ménages connectés à la fibre optique d’ici 2 à 3 ans », a promis le patron de Sonatel.



Adou Faye

