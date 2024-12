Résidence du président de l’Assemblée nationale vendue à l’homme d’affaires Tahirou Sarr Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé, le vendredi 27 décembre, lors de sa déclaration de politique générale, que la résidence officielle du Président de l'Assemblée nationale avait été vendue pour 300 millions de FCFA sous le régime précédent. Une déclaration démentie par Abdou Mbow, député et ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Dans son édition du lundi 30 décembre, le journal « Yoor Yoor » évoque une « transaction frauduleuse ». Le journal titre que « la résidence officielle du Président de l'Assemblée nationale, d'une valeur de 3 milliards, a été cédée à Tahirou Sarr en échange d'un terrain non bâti estimé à 383 millions. Les mensonges du député Abdou Mbow dévoilés. » Le journal précise que « l'État a lancé une procédure auprès des services compétents pour récupérer ce bien, qui devrait réintégrer le patrimoine de l'État dans les semaines à venir. » Les noms de Mamour Diallo et de l'actuel député Birima Mangara sont également mentionnés dans les colonnes du journal. Selon « Yoor Yoor », l'ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo, et l'ex-ministre délégué chargé du Budget, Birima Mangara, auraient pris part à cette transaction.



Source : https://atlanticactu.com/residence-du-president-de...

