Résilience des communautés dans la vallée : Le projet PRDC/VFS présenté à Saint-Louis

Saint-Louis a accueilli un CRD sur les changements climatiques, présidé par le gouverneur Al Hassan Sall et qui avait pour but de présenter le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du Fleuve Sénégal (PRDC/VFS).

A l’occasion de ce CRD, l’ensemble des activités de ce projet, avec ses différentes composantes, notamment le développement territorial intégré, l’inclusion des communautés pour la cohésion sociale, ont été présentées d’une manière détaillée.

Un projet qui prévoit, entre autres, la mise en place d’un Comité régional de concertation (CRC), un Comité régional de suivi dirigé par le gouverneur de la région de Saint-Louis mais aussi, l’organisation d’un forum sur l’emploi des jeunes.



Voici le gouverneur de Saint-Louis Al Hassan Sall à l'issu de ce CRD au micro de Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants dans la capitale du Nord