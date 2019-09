Résolution : PDS Belgique demande l’arrêt du clonage du parti

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 21:17 | | 0 commentaire(s)|

Le PDS Belgique, a publié une résolution pour s’opposer à la décision du secrétaire général, Abdoulaye Wade. Ladite section demande l’arrêt du clonage du parti, visant à remplacer tout dirigeant de section ou de fédération par des Karimistes. « Monsieur le Secrétaire Général National, retenez donc qu’au niveau de la Belgique, nous sommes contre le clonage du parti qui vise à remplacer tout dirigeant de section ou de fédération par des karimistes. Nous voulons un PDS uni où chacun aura sa place et le droit d’aspirer à diriger le parti », lit-on sur la note de résolution.



La conquête du parti, insiste-t-on, doit se faire sur la base du respect de la charte du parti et non sur le népotisme. Et, la désignation du futur candidat qui doit représenter le PDS à la prochaine élection présidentielle de 2024 doit se faire sur la base d’élections primaires ou à la suite d’un congrès d’investiture.



D’après la résolution, cette déclaration est la position du PDS Belgique. Sur les onze membres qui composent le bureau du PDS – Belgique, dix ont signé cette résolution, dont Amy Ba, Secrétaire Administratif, Biram Goudiaby, Président du Conseil des Sages et Fatou Ba, Présidente Mouvement des femmes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos