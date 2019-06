Respect des Institutions: Macky Sall déclare la guerre aux "irrespectueux" Le Président de la République est revenu hier en conseil des ministres sur l’impératif du respect des institutions et de la préservation des édifices publics, en signalant la récurrence des actes de défiance contre les forces de défense et de sécurité mais également les comportements répréhensibles contre les bâtiments et édifices publics.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 02:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a ainsi exhorté nos compatriotes à entretenir des postures civiques et républicaines. Par ailleurs , Macky a informé le Conseil de sa volonté d’engager la rationalisation des Agences d’exécution et entités assimilées soit par fusion, soit par mutation juridique en société Anonyme ou en Etablissement Public.

Le Président de la République a, à cet effet, instruit le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, et le Ministre des Finances et du Budget de lui dresser dans les meilleurs délais, le plan de rationalisation de ces entités et, subséquemment,d’envisager un plan de redéploiement des personnels de ces entités ou un plan social, selon le cas. Au titre de l’activité normative, le conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative ainsi que le document de Programmation Budgétaire présentés par le Ministre des Finances et du Budget.



Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos