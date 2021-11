Restitution des conclusions de la COP 26: L'Article 6 de l'Accord de Paris, au cœur des débats

Le Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a présidé la cérémonie de restitution des conclusions de la Cop 26 qui s'est déroulée à Glasgow, du 1er au 13 novembre derniers. En outre, l’Accord de Paris qui fait référence à la « coopération volontaire dans la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) des pays pour une plus grande ambition dans les actions d’atténuation et d’adaptation des parties et pour la promotion du développement durable et de l’intégrité environnementale », était au coeur des débats.