Restructuration à la CDC : Un plan social validé pour optimiser les ressources humaines Dans le cadre de la restructuration de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), son Directeur général, Fadilou Keita, a lancé plusieurs audits dès son entrée en fonction afin d’établir un diagnostic précis de l’institution. Parmi ces études, l’audit organisationnel mené par le cabinet KPMG a révélé la nécessité d’optimiser les ressources humaines.

Dans un souci de transparence, les conclusions de cette analyse ont été présentées aux collaborateurs lors de la retraite annuelle de janvier 2025. Par ailleurs, la Commission de Surveillance de la CDC, après délibération à huis clos le 27 janvier 2025, a autorisé la mise en place d’un plan social, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.



Conscient des implications humaines de cette restructuration, la direction générale a également mis en place un plan de mobilité interne permettant le redéploiement d’une vingtaine d’agents vers les filiales du groupe sous forme de détachement.



Pour garantir l’équité et la transparence du processus, un comité de mise en œuvre du plan social a été constitué. Il est composé de cinq membres, dont trois personnalités indépendantes, ainsi que des experts en droit du travail, fiscalité et gestion des ressources humaines. Ce comité aura pour mission de traiter les dossiers selon les critères établis et de mener des entretiens individuels avec les travailleurs concernés.



La direction générale de la CDC assure que cette restructuration sera conduite dans le strict respect des droits des travailleurs et des réglementations en vigueur. Cette démarche s’inscrit dans un objectif de modernisation et d’optimisation des ressources, tout en veillant à une gestion responsable des impacts sociaux.



