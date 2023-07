Résultats 1er Tour Bac 2023 : 22% d’admis d’office et 33% d’admissibles C’est le directeur de l’Office du Bac qui donne l’information, 24 heures après la sortie des derniers résultats du premier tour du Baccalauréat 2023. Il y a un taux de réussite de 22% au premier tour du Bac au Sénégal et un taux de 33% de candidats admissibles au second tour. Ce qui fait un taux global de 55% d’admis d’office et d’admissibles. En attendant les résultats finaux qui seront issus des épreuves du deuxième tour, nous dit "Rewmi".

Pour la très grande majorité des élèves de Terminale, le suspense a pris fin. Reçus du premier coup, recalés ou admis au 2e tour, pour plus de 150 mille candidats au baccalauréat général, les résultats du 1er tour ont commencé à tomber depuis samedi dernier, sur toute l’étendue du territoire national. Devant les centres d’examen, les candidats découvrent dans la bousculade, le verdict, dans les cris de joie ou les pleurs. Hier, lundi 10 juillet, plusieurs centres d’examen dans l’Académie de Dakar ont publié leurs résultats.



Au lycée Sergent Malamine Kamara de Dakar, au jury 1769 Série L2, il y a 105 admis d’office dont une mention très bien. Au lycée technique Maurice Delafosse, le jury 1795 a aussi donné ses résultats. Pour la Série S2, sur 300 inscrits dont 10 absents, 104 sont admis d’office dont trois Mentions Très bien, 15 Mentions Bien et 34 mentions Assez Bien. 70 candidats sont admis au second tour et 116 sont ajournés. Pour la Série S1, sur 70 candidats inscrits dont 2 absents, on note 61 admis dont 2 Mentions Très bien, 10 Mention Bien et 26 Mentions Assez Bien. 3 élèves sont admis au deuxième tour et 4 sont ajournés. Au lycée Lamine Guèye, le jury 1788 a dévoilé ses résultats. Pour la Série S2, il y a 92 admis dont 4 Mentions Très Bien, 8 Mentions Bien et 31 Mentions Assez Bien.



Le top de départ des épreuves du 1er tour du baccalauréat général avait été donné le mardi 4 juillet dernier. L’un des grands centres d’examen, le lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, a aussi dévoilé ses résultats. Pour le moment, les tendances ne peuvent être données. Les épreuves du second tour devront se dérouler dans la semaine.



Comparativement à l’année 2020, qui avait été considérée à l’époque comme une première avec 48,22% de taux de réussite, le Baccalauréat 2022 aura battu un record en matière de taux de réussite au Sénégal. Après les deux tours, plus de la moitié des candidats avaient été déclarés admis.

