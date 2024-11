Résultats des Législatives à Podor : Comment Sonko a secoué le «titre foncier» de Macky Si Matam est resté dans le giron de Macky, à travers Takku-Wallu, ce ne fut point le cas pour Podor. Dans ce département, traditionnellement chasse gardée de l’ancien président de la République, le contrôle semble lui avoir échappé, si l’on se fie aux résultats publiés par la commission départementale de recensement des votes qui crédite Ousmane Sonko et le Pastef de 21 641 voix, derrière Jamm ak Njerin de Amadou Bâ (41 349 voix) et Takku Wallu de Macky Sall (37 713 voix).

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 12:33

Alsar de Mamadou Racine Sy (7 732 voix) occupe la quatrième marche du podium. Avec ce résultat, Pastef réalise un bon score et bouscule la hiérarchie en arrivant troisième dans une zone considérée comme la propriété de Macky Sall.



A Niandane, chef-lieu de commune dirigée par le transfuge de l’Apr, El hadj Malick Gaye, l’actuel directeur général de L’Agetip qui a soutenu Ousmane Sonko, Pastef a réussi à renverser la tendance historique en surclassant tout le monde avec un score de 1901 voix, loin devant Takku Wallu (336 voix) et Jamm ak Njerin de Amadou Bâ (66 voix).



A Dioudé Diabé, localité située en plein cœur de l’île à morphil dans la commune de Méri, fief d’Ibrahima Abou Nguett de la coalition «Diomaye Président», tous les bureaux de votes ont été raflés par Pastef. La liste d’Ibrahima Abou NGuett n’a laissé que des miettes à ses concurrents. Et c’est la première fois dans l’histoire politique du Sénégal que Dioudé Diabé et le village de Diaranguel traditionnellement issus de Pastef gagnent haut la main une coalition aussi importante issue du pouvoir qu’est le Takku wallu.



Dans ces villages aux électorats faibles, certes, une victoire de Pastef est à la fois historique et symbolique en ce sens que, il y a quelques années, un tel scénario était imprévisible. A Diaranguel, les populations doivent cette victoire de pastef à leur fils Moctar Ly actuel directeur de l’hôpital Roi Bodouwin.



Dans la commune de Podor, Pastef n’a pas fait de cadeau à Alsar du maire Mamadou Racine Sy. Ce dernier, malgré ses moyens colossaux et son carnet d’adresses, n’a pas tenu devant la marche victorieuse de Pastef (1556 voix). Les communes de Galoya, Démette, Aéré Lao, Madina Ndiathbé, Bocké Dialloubé de Abdoulaye Daouda Diallo,



Mboumba, Mbolo Birane, Walaldé, Guédé Chantier, Doumga Lao, Golléré ont tenu face à la déferlante Pastef. Macky y garde la haute main. Tout le contraire des communes de Fanaye , Ndioum, Dodel, Guédé Village, Ndiayène Pendao, Pété, et Méri largement remportés par Amadou Bâ.



Et même dans les communes remportées soit par Macky Sall soit par Amadou Bâ, Pastef s’est régulièrement pointé à la troisième place. Un signe qu’une «révolution» silencieuse est en train de s’opérer dans le nord.

Abou KANE



