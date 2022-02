Résultats des Locales 2022 / Serigne Mbacké Ndiaye ‘se console’ : « On est largement majoritaire dans ce pays, mais… » Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|



Source : Le président de la convergence libérale et patriotique (CLP) a tenu ce vendredi un point de presse pour s’exprimer sur la situation nationale et internationale. En passant par la consécration des Lions au retour de la CAN, à la politique sécuritaire jusqu’aux résultats sortis aux élections locales du 23 janvier 2022, l’ancien ministre sous le régime de Wade est largement revenu sur les points saillants qu’il a jugé nécessaire de soulever pour marquer la position de son parti devant l’opinion nationale. Dans le volet politique, ce sont des enseignements à tirer certes pour l’allié de la majorité, mais il faut se rendre à l’évidence en acceptant la réalité politique qui donne la majorité, au scrutin dernier, à la coalition Benno Bokk Yakaar. « Si nous faisons le cumul des résultats obtenus par l’opposition dans son ensemble d’un côté, et de l’autre celui des résultats de Benno Bokk Yakaar sur toute l’étendue du territoire, nous constatons que notre coalition est largement majoritaire », argumente le président de la convention libérale et patriotique en donnant des chiffres. Toutefois, Serigne Mbacké Ndiaye appelle à une mobilisation plus forte pour conquérir les bastions perdus. « Battons nous davantage parce qu’il est possible de reconquérir ces grandes villes qui ont échappé à notre contrôle », estime le président de la CLP.Source : https://www.dakaractu.com/Resultats-des-Locales-20...

