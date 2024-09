Résultats des audits : Les révélations d'Ousmane Sonko

Vendredi 27 Septembre 2024

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé hier, que des audits ont été réalisés sur la gestion des fonds publics, couvrant les finances publiques, le foncier, le patrimoine bâti, ainsi que la gestion des agences et des sociétés publiques. Selon lui, les conclusions de ces audits révèlent une mauvaise gestion des dépenses, tant dans le choix et la qualité de celles-ci, que dans leur effectivité et leur impact.