Résultats des élections locales 2022 / Macky Sall: « notre majorité n'a jamais changé! Ces villes hors de notre possession ne vont rien entacher de notre travail... »

Le président de la République s'est exprimé pour la première fois publiquement, sur les résultats issus des élections locales de dimanche dernier qui a vu la coalition Yewwi Askan Wi se procurer de grandes villes. Après avoir salué l'organisation du scrutin, le président de la République Macky Sall, profitant de la rencontre avec les Imams et Oulémas du Sénégal avec qui il abordait la question de la criminalisation de l'homosexualité, a d'autre part, félicité les acteurs autour de ces élections qui ont facilité sa bonne marche. « Je tiens à me féliciter et à féliciter toute la nation pour le bon déroulement de ces élections locales que nous venons de boucler. Elles ont été bien organisées et le peuple est sorti massivement voter dans la paix et la sérénité », se réjouit le chef de l'État. Le chef suprême des armées ne s'en arrêtera pas à ce stade.



En effet, il abordera la question de la transparence dans le processus électoral. D'ailleurs, ce point souligné a été longtemps débattu et a même nécessité l'intervention de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.



Le président Macky Sall clarifie à son tour : « Ici, on ne peut truquer les résultats issus des élections. Nous d'ailleurs, qui faisons partie du gouvernement, on ne nous a pas entendu fustiger les résultats de qui que ce soit. Nous avons également félicité l'opposition pour ses résultats. C'est cela la démocratie ».



En revanche, le chef de l’État tient à rappeler que « la majorité reste toujours intacte. C'est une majorité qui n'a aucunement changé. Par ailleurs, sur les 46 départements du pays, nos résultats représentent plus de 80%. Donc je n'ai pas eu, ce qui n'a jamais été en ma possession, rien n'a changé », rappelle le patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

