Résurgence du coronavirus à Pékin : Ce que l'on sait Rédigé par La rédaction de leral.net le 16 Juin 2020 à 14:03 Alors que l'Europe se déconfine, la Chine fait face à une reprise de l'épidémie de coronavirus. Un nouveau foyer de contamination a été découvert à Pékin, obligeant les autorités à reprendre des mesures sanitaires.

La situation est telle que qu’un porte-parole de la mairie a qualifié la situation d’ «extrêmement grave», soulignant que la capitale était «engagée dans une course contre la montre».



D’OÙ EST PARTI CE NOUVEAU FOYER ?



Le nouveau foyer épidémique a été détecté dans le sud de Pékin, dans le gigantesque marché de gros de Xinfadi, où sont vendus viande, poisson et légumes. Le nouveau coronavirus a été notamment détecté sur une planche servant à découper du saumon importé. Mais, selon l’épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), «cela ne suffit pas à certifier qu’il provient de produits de la mer d’importantion. Cela a pu provenir d’une personne contaminée».



Après examen, le CDC a constaté que la souche découverte sur ce marché correspondrait à l’une des souches actives en Europe.



L’origine précise du départ de l’épidémie dans ce marché fait l’objet d’une enquête, a indiqué l’OMS lundi 15 juin.



COMBIEN DE PERSONNES CONTAMINÉES ?

Ce mardi 16 juin, le bilan de cette résurgence épidémique est de 106 contaminations en seulement cinq jours. Et, ce en dépit des mesures d’urgence mises en place. Pékin n’a en revanche comptabilisé aucun décès.



QUELLES MESURES MISES EN PLACE ?



Face à la situation critique, les autorités chinoises ont pris de nouvelles mesures de confinement et de contrôle. Le marché de Xinfandi, principale source d’approvisionnement de la capitale, a été fermé, à l’exception du secteur fruits et légumes. Quatre autres marchés ont également été mis à l’arrêt.



Une trentaine de zones résidentielles proches de ces marchés dans sept quartiers, soit des milliers d’habitants, ont été reconfinées pour 14 jours. Les élèves de primaire et de collège doivent de nouveau suivre les cours depuis leur domicile. Les sites sportifs et culturels ont également été refermés.



Pékin a par ailleurs mis en place une vaste campagne de tests, installant 24 points de dépistage dans la toute la ville. Toute personne travaillant ou s’étant récemment rendue sur le marché de Xinfandi doit être dépistée. Au total, 46.000 personnes devraient ainsi être testées.



Les autorités sanitaires mènent également une campagne d’inspection dans la mégapole, visant notamment les entreprises travaillant la viande, la volaille et le poisson, les supermarchés, les entrepôts de stockage et la restauration. Dans le reste du pays, plusieurs villes ont annoncé la mise en quarantaine des personnes en provenance de Pékin.



